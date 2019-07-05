Moody’s скорректировало прогноз банковской системы Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Продолжающееся восстановление экономики, хотя и более медленными темпами, поддержит общие операционные условия работы банков", – отмечает агентство в вышедшем на днях отчете.

В то же время Moody's отмечает риски от быстро растущего потребительского кредитования.

"Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе. Тем не менее, улучшение качества активов и прибыльности на фоне продолжающегося экономического роста поддержит кредитные профили банков в ближайшие 12-18 месяцев", - комментирует ситуацию аналитик Moody's Лев Дорф (Lev Dorf).

По оценкам агентства, коэффициент проблемных кредитов в масштабах всей банковской системы снизится до 54% к концу 2020 года с 69% к концу 2018 года, в основном из-за роста кредитного портфеля и списания старых кредитов.

Moody's допускает введение регуляторами упреждающих мер в связи с ростом потребительского кредитования, однако считает, что рост доходов домашних хозяйств поможет сдержать дефолты в течение следующих 12-18 месяцев.

В отчете также говорится, что увеличения прибыли банков может быть недостаточным для дивидендных выплат и обеспечения роста активов, что снизит уровень капитализации банков. В частности, согласно оценке Moody's, у госсбанков будет недостаточно нераспределенной прибыли для поддержания капитализации на текущем уровне из-за выплаты ими дивидендов в 2019 году.

Среди других факторов, от которых будет зависеть стабильность операционной среды Украины, аналитики назвали сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщалось, начало консультаций между Украиной и МВФ о новой программе ожидается после назначенных на 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду.