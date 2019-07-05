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05.07.19 10:41

"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области

24 июня ПАО "Укрнафта" начало бурение новой скважины на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.

укрнафта,нефть,добыча

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Проектная глубина будущей наклонно-направленной скважины №102 составляет около 1500 м с отходом от вертикали 185 м, а ее начальная производительность должна достичь 27 т нефти в день", - сообщает "Укрнафта".

По состоянию на 4 июля уже пробурено 318 м. Завершение бурения скважины запланировано на середину августа.

Бурение скважины "Укрнафта" проводит силами специалистов подразделения "Укрнафта Бурение" с привлечением компаний-подрядчиков, используя собственную буровую установку "Уралмаш-3Д".

В общем финансовый план "Укрнафты" на 2019 год предусматривает бурение трех новых скважин при общей инвестиционной программе в 2,9 млрд грн.

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