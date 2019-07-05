В Германии промышленность увеличила переход на неполный рабочий день

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Это следует из результатов опроса, которые Институт экономических исследований ifo. Согласно им, 8,5% от общего числа немецких компаний в перерабатывающей промышленности, планируют в ближайшие три месяца перейти на неполный рабочий день. Это самый высокий показатель с 2013 года.

В конце 2017 года неполный рабочий день был в планах у рекордно низкого числа предприятий перерабатывающей промышленности (0,4%). С тех пор этот показатель почти непрерывно рос, достигнув летом 2018 года отметки в 2,6%.

"Ослабление экономического роста начинает сказываться на рынке труда", - комментирует результаты исследования Тимо Вольмерсхойзер, глава отдела ifo занимающегося конъюнктурными прогнозами.

По его словам, немецкая промышленность с середины 2018 года находится в рецессии, и неполный рабочий день - один из вариантов сохранения рабочих мест в сложные для экономики времена.

По данным Федерального агентства по труду, в апреле 2019 года переход на неполный рабочий день затронул почти 44 тысячи человек, что в три с лишним раза превышает показатель апреля 2018 года (13 тысяч человек).

Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тысячи человек.

Кроме того, по данным ifo, немецкие компании в перерабатывающей промышленности в ближайшие три месяца планируют больше людей уволить, чем принять на работу.