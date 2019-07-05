В КГГА на взятке задержали замдиректора департамента культуры

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Установлено, что чиновник Киевской городской государственной администрации в апреле 2019 выдвинул гражданину Украины требование о передаче $2 тыс. за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве. 4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят", – говорится в сообщении.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения фигуранта от занимаемой должности.