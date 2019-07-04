ЕВА обнародовала предложения бизнеса для концепции государства в смартфоне

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В сообщении отмечается, что 125 госуслуг уже предоставляется в электронном виде, однако большинство из них не работает на 100% в онлайн-режиме, а система идентификации остается неудобной для украинцев.

"Вместе с тем, уже сейчас в электронный формат стоит перевести 13 услуг и 16 реестров. Хотя, безусловно, их количество значительно больше, и в дальнейшем бизнес надеется, что все же большинство услуг, предоставляемых государством, будет диджитализировано", - сказано в сообщении.

Также бизнес надеется, что документооборот в органах власти будет переведен в электронную форму, что предоставит возможность онлайн отслеживать любое обращение.

В частности, в контексте электронизации услуг бизнес предлагает реализовать инициативу BankID, что позволит украинцам открыть банковский счет со своего смартфона без обязательного физического присутствия клиента для идентификации; ввести безналичные платежи за админуслуги по всей Украине; создать электронный кабинет таможни (по аналогии с налоговым); сделать онлайн подачу документов в "единое окно" без участия таможенного брокера и таможенной декларации без специальной платной программы; сделать возможным онлайн-заказ марок акцизного налога в Кабинете налогоплательщика; ввести выдачу электронных рецептов для лечения животных, что позволит повысить качество и безопасность животноводческой продукции; предоставить возможность выдачи потребителям гарантийных талонов на бытовую технику и электронику в электронном виде, по примеру некоторых стран ЕС или США.

Кроме того, бизнес считает необходимым внедрить программу "Покупай безопасное", что поможет определить, ввозили ли товар в Украину официально, и пожаловаться на недобросовестного предпринимателя в случае нарушений в этой сфере; выполнять требования Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для присоединения к системе электронного обращения фитосанитарных сертификатов в Украине.

В свою очередь, в контексте преобразования реестров, по мнению бизнеса, необходимо открыть доступ к учету (реестру) выданных разрешений на международные автоперевозки грузов; перевести в электронный реестр информацию относительно разрешений на оптовую торговлю алкогольными напитками и информацию о лицензии производителей и импортеров алкогольных напитков; открыть реестр объемов зерна на элеваторах и перевести оборот складских документов в электронную форму.

Также бизнес настаивает на необходимости создания реестра пищевых добавок, пищевых ферментов, ароматизаторов и внедрении электронной системы фармакологического надзора для анализа побочных реакций во время использования ветеринарных лекарственных средств.

Кроме того, ЕВА считает важным создать электронный реестр предприятий, которые имеют мощности для утилизации конфискованной контрафактной продукции; реестр лесорубных билетов и общегосударственную систему электронного учета древесины, обязательной для ведения всеми постоянными лесопользователями; полноценно внедрить электронный реестр листков нетрудоспособности, который позволит качественно бороться с фиктивными больничными; создать единую базу данных медицинских изделий на рынке Украины; предоставить официальный статус и запустить реестр клинических исследований лекарственных средств; создать единый официальный реестр лечебно-профилактических учреждений и физических лиц предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, информацию об аккредитации; создать реестры пациентов.

Со своей стороны Европейская бизнес-ассоциация готова предоставлять комментарии и предложения по их разработке, ведь процесс оптимизации и диджитализации услуг - один из аспектов, который будет способствовать развитию бизнес-среды и привлечению инвестиций в страну.

Проект концепции президента Украины Владимира Зеленского "Государство в смартфоне" предусматривает, что через 5 лет более 90% всех государственных услуг будут переведены в онлайн. По данным Государственного агентства по вопросам е-правительства Украины, в Украине уже до конца этого года, при поддержке международных партнеров, могут стать реальными 70 новых электронных услуг, удобный портал е-услуг и мобильное приложение, доступное MobileID и запуск SmartID.

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