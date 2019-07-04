Столичный застройщик пытается через суд оформить высотку возле метро "Выставочный центр"

Об этом свидетельствует решение суда от 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, 13 февраля ГАСИ отказала "Спортбизэлекту" в выдаче сертификата о введении в эксплуатацию, так как фирма не предоставила все необходимые документы.

Однако суд указал, что, согласно закону "О регулировании градостроительной деятельности" и Порядку принятия в эксплуатацию объектов, основанием для выдачи сертификата является заявление заказчика и акт готовности объекта к эксплуатации.

Суд также отметил, что ГАСИ в своем отказе не указала, какие документы не были предоставлены "Спортбизэлектом". Кроме того, добавленная ​​Госархстройинспекцией справка о рассмотрении документов, представленных фирмой, не содержит ни даты, ни места ее составления. При этом, никаких замечаний к форме и содержанию представленных застройщиком документов в ГАСИ не было.

Суд отметил, что при рассмотрении вопроса принятия в эксплуатацию объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со значительными (СС3) последствиями, ГАСИ имеет право, в частности, назначать экспертизу, получать проектную и исполнительную документацию, получать материалы, сведения, справки, объяснения по вопросам, возникающим во время осмотра объекта, и привлекать в случае необходимости различные органы.

В итоге Окружной админсуд Киева пришел к выводу о противоправности выводов ГАСИ в части непредставления "Спортбизэлектом" документов, необходимых для принятия решения о выдаче сертификата.

На это решение ГАСИ Украины уже подала апелляционную жалобу.

Киевсовет принял решение о передаче "Спортбизелекту" в аренду на 49 лет участка 1,05 га на ул. Васильковской, 100-а для строительства торгово-офисного центра в октябре 2013 года.

Напомним, на ул. Васильковской, 100-а в Киеве построен ЖК "Standard One". Продажа квартир в нем осуществлялся на израильском сайте "Ukraine Israel Real Estate Marketing" (www.u-i.co.il/). Там же продаются квартиры в ЖК, который должен быть построен на месте сквера возле ст. м. "Шулявская", а также в незаконной многоэтажке на участке Оксаны Билозир на Подоле. Застройщиками в этих ЖК являются структуры, связанные с компанией "Эксон Групп" (Делавэр, США).

Учредителями ООО "Спортбизэлект" являются кипрские компании "КДДЮА Девелопмент Груп Лтд" (40%), "Трелок Холдингс Лимитед" (40%), а также закрытые венчурные фонды "С1 Инвест Плюс" (10%) и "С1 Инвест" (10%). Руководителем фирмы является Любовь Голуб, подписантом - Ольга Король.

"Трелок Холдингс Лимитед" также была соучредителем ООО "Агентство экономического развития" (ликвидировано в 2017 году) вместе с Петром Слипцом, бывшим исполнительным директором и соучредителем девелоперской структуры KDD Group (Kyiv Donbas Development). Слипец был помощником экс-нардепа Виктора Толопова в трех созывах (2002-2012 годов), а затем у нардепа от ПР Олега Шаблатовича (2012-2014 годы).

В 2011 году 68,2% акций KDD Group выкупил владелец холдинга Kernel, экс-нардеп Андрей Веревский. В 2015 году ООО "КДД Групп" был ликвидирован.

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