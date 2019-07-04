"Укрзализныця" хочет использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

Это следует из слов операционного директора "Укрзализныци" Вячеслава Еремина в интервью медиацентру "Магистраль", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы изучили запросы бизнеса по перевозкам внутри Украины. Действительно, потребность в них достаточно значительная. Но предпринимателям важно обеспечивать высокую скорость и надежность доставки. То есть отправитель хочет быть уверенным в том, что контейнер, загруженный вечером на платформу, утром в точно определенное время окажется в пункте назначения. В противном случае ему удобнее воспользоваться автомобильным транспортом. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов (подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями)", - пояснил Еремин.

"Думаю, уже скоро мы сможем предложить бизнесу быстрые и надежные перевозки. Прежде всего, конечно, будем обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами. Думаю, такая форма сотрудничества будет выгодной и железнодорожном перевозчику, и представителям бизнеса", - добавил операционный директор "Укрзализныци".

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