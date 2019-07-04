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04.07.19 19:04

Многолетний заместитель Коболева уходит из "Нафтогаза", – СМИ

Заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец прекращает работу в компании.

нафтогаз,коболев

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на информированный источник, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника, Коновец переходит на работу в один из государственных банков.

Косвенным подтверждением этой информации может являться обнародованная 13 июня на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции декларация о доходах Коновца с указанием "кандидат на должность", тогда как руководители "Нафтогаза" не подпадают под действие закона об электронном декларировании.

По итогам 2018 года Коновец задекларировал доход в "Нафтогазе" в размере 22,7 млн грн.

Коновец работает заместителем председателя правления "Нафтогаза" с марта 2014 года и отвечает за финансово-экономическое направление в компании.

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