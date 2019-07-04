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04.07.19 18:30

НБУ уточнил порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков

Национальный банк Украины уточнил ряд организационных моментов относительно порядка инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

нбу,нацбанк

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности речь идет об уточнении:

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 25 июня 2019 №84 "Об утверждении изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине".

Документ вступает в силу с 5 июля 2019 года.

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