В Фонде гарантирования заявили об отсутствии оснований не подписывать договор по продаже кредитов "Дельта Банка"

Об этом заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут заявила на круглом столе "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?", передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Мы еще раз повторяем, что конкурс был прозрачным и регламент не был нарушен", – сказала замглавы Фонда.

По словам Рекрут, снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн грн на июньском аукционе, по сравнению, с 906 млн грн, который победитель торгов финансовая компания "Скай" готова была на мартовском, который отменил суд, вызвало подозрение в сговоре и Фонд гарантирования сейчас согласовывает итоги с залоговыми кредиторами – "Укрэксимбанком" и НБУ.

Замглавы Фонда гарантирования также сообщила, что компания "Скай" уже оплатила лот, "Укрэксимбанк" согласовал сделку, а решение Нацбанка ожидается до конца июля.

В свою очередь, член совета НБУ Тимофей Милованов отметил, что залоговые активы надо продавать быстро и не важно по какой цене, чтобы инвесторы смогли заняться их развитием.

"Самое главное, чтобы активы работали", – сказал Милованов.

С ним согласились замглавы ПУМБ Константин Школяренко и глава финкомпании "Авистар" Юрий Костробий.

"За полгода недобросовестный заемщик может "нарыть противотанковые рвы", чтобы кредитор не добрался до активов", – отметил Школяренко.

Костробий добавил, что скорость продажи – это то что отличает рынок работы с корпоративными кредитами.

Рекрут резюмировала, что ситуация с торгами по продаже пула кредитов "Дельта Банка", особенно, отмена судом результатов конкурса негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам "Дельта Банка" за 182,5 млн грн. Стартовая цена составляла 868,8 млн гривен и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

Победителем аукциона стала финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которой является собственник "Кернел Груп" Андрей Веревский. Она же в марте 2019 победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн грн за активы "Дельта Банка", однако сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании "Октант", которая даже не принимала участие в торгах.

До этого Фонд гарантирования 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.

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