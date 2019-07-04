"Южный ГОК" Ахметова направит на выплату дивидендов за 2018 год 7 миллиардов

Такой вопрос содержится в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров предприятия, назначенного на 19 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Часть нераспределенной прибыли общества за 2018 год в сумме 7 млрд 133 млн 259 тыс. 678,11 грн направить на выплату дивидендов по простым акциям общества", – предлагается акционерам проект решения собрания.

Годовой отчет об итогах деятельности общества за 2018 год не обнародовался.

Как сообщалось, акционеры ЮГОКа на собрании 21 июня 2018 года направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн, или 6,25 грн на одну простую акцию.

При этом уточнялось, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1,34 млрд грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8,61 млрд грн.

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, в сентябре 2017 года стало известно, что ООО "Металлотехника", входящее в группу компаний "Евраз" Романа Абрамовича и владевшее 25,78% акций высокоприбыльного ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК), вышло из состава акционеров предприятия.

При этом в госреестре сообщалось об изменениях в собственниках компании ООО "Металлотехника", в соответствии с которыми ее владельцем стало ПАО "ЮГОК", а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов. В реестре также уточняется, что с 15 марта 2017 года компания находится в состоянии прекращения.

Напомним, акционеры ПАО "ЮГОК" в мае 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет предприятия. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

На внеочередном собрании акционеров ЮГОКа в сентябре 2017 года акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн.

По итогам работы ЮГОКа в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 5,9 млрд грн, в 2015 году – 3,49 млрд грн, в 2014 году – 6,77 млрд грн, в 2013 году – 3,3 млрд грн, в 2012 году –2,16 млрд грн.

Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составляла 34,19 млрд грн (на конец 2013 года она составляла 17,59 млрд грн).

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия – 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, ранее - также компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group, основной акционер – Роман Абрамович ), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".

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