Ryanair отдает 10% стоимости авиабилета на экологические платежи

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на сообщение лоукоста, передает БизнесЦензор.

Общий размер экологических платежей в 2018 году составил 544 млн евро.

Кампания также назвала планируемый размер таких отчислений в 2019 году с целью развеять миф о том, что авиация не подвержена экологическим налогам.

До конца года Ryanair планирует заплатить 630 млн экологических платежей - по 4,12 евро с каждого пассажира. Это выше показателя 2018 года и составляет 11% от средней планируемой стоимости авиабилета в 2019 году.

По данным Ryanair, работа флота лоукоста в июне 2019 года привела к выбросам 1 млн 167 тыс. тонн углекислого газа. В среднем на перевозку одного пассажира на 1 км выбрасывалось 66 грамм.

За прошедшее десятилетие ирландский лоукост снизил средний показатель выбросов на 18% с 82 грамм до 67 грамм (усредненный показатель за предыдущие месяцы) и рассчитывает добиться показателя в 60 грамм к 2030 году путем ввода в эксплуатацию новых самолетов Boeing 737 MAX 200.

Эти авиалайнеры разработаны на базе Boeing 737 MAX 8 и могут перевозить на 4% больше пассажиров, потребляя на 16% меньше топлива, по сравнению с Boeing 737-800, которые Ryanair эксплуатирует сейчас.

В течение 2019-2024 годов лоукост рассчитывает получить 210 Boeing 737 MAX 200 стоимостью в $20 млрд.

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