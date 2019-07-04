Нацбанк укрепил курс гривни до максимума за два года (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, в последний раз перед этим официальный курс гривни находился выше отметки 26 грн/$ в начале апреля 2018 года, а выше 25,8708 грн/$ гривня поднималась в августе-сентябре 2017 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,805 грн/$ с 25,935 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,79-25,82 грн/$.

По мнению опрошенных агентством банкиров, курс гривни в краткосрочном периоде продолжит укрепляться.

"Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим 25,5 грн/$", – сказал старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик.

По оценке банкира, основными факторами наблюдаемого укрепления курса гривни являются массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.

Вместе с тем, по словам Ребрика, дальнейшее расширение торгового дефицита и пиковые выплаты по госдолгу в сентябре к осени создадут определенные фундаментальные предпосылки для ослабления курса гривни.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной полагает, что при отсутствии экономических и политических шоков курс гривни в июле будет находиться в диапазоне 25,9 -26,4 грн/$.

Казначей банка "Форвард" Наталья Шишацкая в свою очередь отметила, что наиболее существенными факторами, которые способствуют укреплению курса гривни, являются наращивание нерезидентами вложений в ОВГЗ и сезонное замедление активности импортеров.

"Фактор вложений нерезидентов в ОВГЗ, безусловно, значительный. Но сыграло еще (свою роль) сезонное замедление активности импортеров - традиционно в начале лета спрос на валюту уменьшился", – сказала казначей банка.

Председатель правления "Пиреус Банка" Сергей Наумов также считает, что укрепление курса гривни ниже отметки в 26 грн/$ обусловлено сезонностью, покупкой нерезидентами ОВГЗ, низкой гривневой ликвидностью на корсчетах банков и инвестициями в политическую кампанию. При этом банкир не исключает вероятности снижения курса гривни уже в июле.

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