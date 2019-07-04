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04.07.19 20:52

Крупнейший букмекер William Hill уволит 4 тысячи сотрудников из-за ограничения ставок

Британский букмекер William Hill Plc планирует закрыть 700 пунктов приема ставок из-за последствий новых правительственных ограничений, касающихся азартных игр.

Крупнейший букмекер William Hill уволит 4 тысячи сотрудников из-за ограничения ставок

Согласно пресс-релизу компании, закрытие букмекерских контор приведет к сокращению около 4,5 тыс. человек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что процесс закрытия начнется до конца текущего года.

Ранее власти Великобритании приняли решение сократить максимальный размер ставки на игровых автоматах с фиксированным коэффициентом до 2 фунтов стерлингов в апреле 2019 года, что привело к значительному снижению выручки компании.

Стоимость акций William Hill в ходе торговой сессии в четверг снижается на 0,06%.

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