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04.07.19 16:25

НБУ обяжет банки составлять графики сокращения объема неработающих кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) заканчивает подготовку регуляторного акта, который обяжет банки создать графики сокращения портфелей неработающих кредитов (NPL).

НБУ обяжет банки составлять графики сокращения объема неработающих кредитов

Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Уровень NPL, если не учитывать статистический эффект от выдачи новых кредитов, фактически не меняется в течение последних двух лет. Мы хотим заставить банки более активно работать с этими портфелями", – сказал глава департамента НБУ.

По словам Ваврищука, Нацбанк будет требовать от банков установить графики решения проблемных NPL и будет следить за их выполнением.

При этом, как отметил представитель Нацбанка, две трети проблемного портфеля в банковском секторе приходится на госбанки.

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Как сообщалось, по данным НБУ, объем неработающих кредитов в банковской системе в апреле сократился на 11,11 млрд грн – до 599,5 млрд грн.

Сокращение портфеля NPL произошло на фоне падение кредитного портфеля на 15,91 млрд грн (до 1165,796 млрд грн), что говорит о том, что банки провели списание части невозвратной задолженности.

При этом в портфеле госбанков объем NPL сократился в апреле на 3,57 млрд грн (-0,85%), в том числе в "Приватбанке" – на 922 млн грн или 0,38% (до 244,25 млрд грн). В портфеле "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" объем NPL упал на 1,5% или 2,65 млрд грн (до 174 млрд грн).

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