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04.07.19 20:41

Саудовская Аравия резко снизит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в августе 2019 года существенно понизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства.

Саудовская Аравия резко снизит цены на нефть для Европы

Об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Наиболее значительно для клиентов из стран Северо-Западной Европы подешевеет самый "легкий" сорт Arab Extra Light - на $2 за баррель. В результате его цена будет на $1,55 за баррель ниже котировок Brent. Стоимость остальных марок опустится на $1,5-1,6 за баррель.

Для покупателей из Средиземноморья саудовская нефть цены снизятся на $2,2-2,4 за баррель.

Большинство сортов с поставкой в страны Азии также подешевеют - на $0,2-0,55 за баррель. Исключением станет Arab Heavy, цена которой поднимется на $0,1 за баррель, в результате чего она будет стоить на $0,85 за баррель выше корзины нефти Омана и Дубая.

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