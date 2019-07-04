Минрегион учел в новых строительных нормах ряд решений для уменьшения пробок

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Понятно, что пробки – явление неизбежное. Но есть множество идей и факторов, которые могут оптимизировать его. В первую очередь надо больше внимания уделять общественному транспорту. Делать его более комфортным и удобным для людей. Кроме того, мы в Минрегионе разработали ряд комплексных решений, которые города должны реализовать. Это, например, перехватывающие стоянки при въезде, наличие которых разгрузит центры крупных городов от избыточного количества машин и уменьшит заторы. Кроме этого, в пешеходной доступности от них должны быть организованы транспортные узлы", – рассказал Парцхаладзе.

"Города, особенно крупные, должны разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это долгосрочная стратегия развития транспортной системы для ее оптимизации и качественной работы. Эти требования мы ввели в новых градостроительных строительных нормах. И это должно разрабатываться местными органами власти на основе генеральных планов", – добавил заместитель министра.

Парцхаладзе уточнил, что вышеуказанные нормы содержатся в новых ГСН "Планировка и застройка территорий", которые вступили в силу и действуют с 1 сентября прошлого года. Данные ГСН также установили, что в центральных и исторических районах городов разрешается строить только подземные паркинги. Это касается как общественной, так и жилой застройки.

"Таким образом хотим освободить пространство в исторических местах и в центре городов от избыточного количества припаркованных автомобилей. Во многих городах Европы это работает уже давно. Кроме того, с 1 июля дали возможность делать автоматизированные парковки, которые гораздо экономичнее по площади. В строительстве они немного дороже, но в эксплуатации гораздо удобнее", – добавил чиновник.

Также с 1 сентября прошлого года вступили в действие обновленные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели возможность сужать ширину полосы движения на дорогах с 3,5-3,75 м до 2,75-3,5 м в зависимости от назначения дороги. Это позволяет практически в 10 раз уменьшить аварийность, гарантирует безопасность, а также, что немаловажно, увеличивает пропускную способность дорог, то есть уменьшает заторы.

"Освобождается место для дополнительных полос движения авто или общественного транспорта, организации парковочных карманов и велодорожек. Активное велосипедное движение, кстати, тоже может значительно разгрузить город. В той же Голландии велосипедистов больше, чем автомобилей", – сказал Парцхаладзе, отметив, что проектирование велодорожек и велополос на дорогах Украины с 1 сентября 2018 года является обязательным.

Также Парцхаладзе отметил важность учета плотности застройки, ведь она тоже влияет на пробки и другие транспортные проблемы в том или ином микрорайоне. Следовательно, Минрегионом уже введены предельные показатели плотности населения микрорайона – 150-450 чел./га. Их допускается превышать в крупных и крупнейших городах Украины максимально на 20%. Норма действует с сентября прошлого года и является обязательной к исполнению.

"В новых градостроительных ГСН мы ограничили плотность застройки. Теперь максимальная плотность застройки – 540 человек на один гектар. Раньше при любом обосновании ее можно было увеличивать как угодно. У нас есть микрорайоны, где и по две, по три тысячи жителей на одном гектаре. При этом там нет соответствующей инфраструктуры – нет подземного паркинга, достаточного количества спортивных и детских площадок и тому подобное. В тех же европейских странах идут от чрезмерной высотности, а делают комфортную застройку и соответственно – равномерное развитие городов", – подытожил Парцхаладзе.

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