"Оператор рынка" спрогнозировал рост импорта электроэнергии из ЕС

Об этом заявил директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов в интервью изданию "Энергореформа", передает БизнесЦензор.

"Думаю, что скоро мы увидим в этой зоне достаточно большие объемы импорта электроэнергии. Мы рассчитываем на то, что преимущества нашей оперативной и полной системы взаиморасчетов, будут достаточно привлекательны для импортеров из ЕС", – сказал Евдокимов.

По словам главы госпредприятия, ранее из-за ненадлежащего уровня расчетов, системы ручного управления отрасли, а также регуляторных барьеров, интерес к импорту электрической энергии в Украину был незначительным.

"Большое количество участников торгов на биржевых сегментах очень позитивно в будущем повлияет на объединение украинской энергосистемы, нашего рынка с европейским. "Бурштынский остров" сейчас у нас работает параллельно с ENTSO-E, долгосрочная цель Украины – через несколько лет провести полное объединение энергосистем", – напомнила глава госкомпании.

По словам Евдокимова, в настоящее время пока НЭК "Укрэнерго" реализует мероприятия по достижению технической готовности интеграции с ENTSO-E, "Оператор рынка" занимается подготовительными организационными мероприятиями для проведения совместных с соседними рынками торгов.

"В ЕС это называется market coupling – объединение двух и более региональных рынков электроэнергии, которое является ключевым инструментом дальнейшей интеграции оптовых рынков Европы. Оно предполагает взаимодействие не путем продажи сечений, а путем обмена электроэнергии в различных торговых зонах. Мы намерены заключить со всеми европейскими операторами меморандумы об объединении", – добавил глава "Оператора рынка".

Кроме того, Евдокимов выразил надежду и на рост импорта электроэнергии в торговую зону "Объединенная энергосистема Украины".

"Хотелось бы, конечно, чтобы появился импорт и в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины". В частности, существуют хорошие сечения на границе с Беларусью. Этот вопрос может находиться и в плоскости политики, но ее хотелось бы избежать", – отметил Евдокимов.

Как сообщалось, 1 июля рынка ООО "ЭРУ Трейдинг" впервые осуществила тестовый импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии в пределах "Бурштынского энергоострова".

Напомним, с июля в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

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