"Укрзализныця" назвала среднюю зарплату своих сотрудников

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Наибольшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области в Херсонской – 46,4%, Луганской – 45,4%, Ивано-Франковской – 40%, Винницкой области – 38,4%. Почти на треть больше зарплата работников "Укрзализныци" в Львовской, Харьковской, Одесской и других областях.

Наименьшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области – в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях. Только в Киеве средняя зарплата в регионе опережает зарплату железнодорожников более чем на 20%.

Заработная плата работников железнодорожной отрасли с 1 июля 2019 года повышена на 10% – такое решение приняло правления "Укрзализныци" для совершенствования оплаты труда железнодорожников.

С 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников в целом возросла в 2,5 раза, причем в 2017 году рост был максимальный – 35%. Также фонд оплаты труда "Укрзализныци" ежегодно растет. Если в 2017 году он составил 26 млрд грн, то в 2018 году – уже 33 млрд грн. На зарплату работников в прошлом году "Укрзализныця" направила более 42% валового дохода компании, тогда как другие отрасли обычно на оплату труда тратят значительно меньше.

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