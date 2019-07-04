"Энергоатом" заинтересовался покупкой запчастей для оборудования АЭС во Франции

Подписание состоялось 19 июня в офисе представительства "Энергоатома" в Брюсселе по итогам переговоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

"Во время переговоров стороны подчеркнули заинтересованность в налаживании прямых деловых отношений между предприятиями и достигли в этом вопросе договоренностей. Представители НАЭК "Энергоатом" проинформировали компанию Technetics Group о заинтересованности в приобретении запчастей к трубопроводной арматуре и пневмоприводов их производства", – сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, Technetics Group входит в состав группы EnPro Industries companies и является глобально признанным поставщиком инженерных компонентов, клапанов, узлов и подсистем, которые специально разработаны для высокоточных и экстремальных условий применения в атомной энергетике, тепловой энергетике, полупроводниковой, аэрокосмической, медико-биологической областях, в сфере промышленных турбин и клапанов.

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