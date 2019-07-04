Минрегион ужесточил требования к безопасности номеров в отелях

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Мы пересмотрели устаревшие нормы по проектированию гостиниц и предусмотрели современные средства для повышения безопасности проживания в них. В частности, теперь рекомендовано при проектировании новых или реконструкции существующих гостиничных номеров устраивать вход по бесконтактным карточкам, а в номерах отелей с 3 и более звездами – еще и системы охранной сигнализации. Безопасность – это приоритет №1, и отели – не исключение. Нормы начнут действовать уже с октября", – сообщил Парцхаладзе.

По словам чиновника, это не только повысит безопасность проживания во многих украинских отелях, но и в целом повысит уровень обслуживания в них, сделает их более надежными и более безопасными для граждан.

Согласно изменениям, номера отелей всех категорий рекомендуется оборудовать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией "антипаника", автономным энергообеспечением и функцией антивіджиму защелки. А номера в отелях категории * * * и выше – еще и охранной сигнализацией.

Также необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в монтажные распределительные шкафы и другие сооружения, помещения и оборудование сетей связи, сигнализации с помощью электронной системы контроля доступа и системы видеонаблюдения.

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