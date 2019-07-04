Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в первом полугодии в 2,2 раза

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как уточняет Минфин, в частности были выпущены ОВГЗ в гривне на 120,2 млрд грн, в долларах США – на $2,2 млрд и в евро – на 0,2 млрд евро.

"Значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель ОВГЗ за 2019 год больше чем в 9 раз (с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн), чему способствовали макроэкономическая стабильность, а также присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream", – отмечается в сообщении.

Внешние заимствования в первом полугодии 2019 года составили 56,1 млрд грн.

В частности, получен второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529 млн евро, доразмещены еврооблигации 2018 года на номинальную сумму $350 млн и осуществлен первый за последние 15 лет выпуск еврооблигаций в евро на сумму 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет и ставкой 6,75% годовых.

В целом государственные заимствования за первые шесть месяцев 2019 года по общему фонду государственного бюджета составили около 241,7 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга по состоянию на 1 июля составили 211 млрд грн.

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