АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от тарифных пакетов сроком 28 дней

Как передает БизнесЦензор, об этом государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен сообщила на своей странице в сети Facebоok.

"Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи "Киевстар", "ВФ Украина" и "лайфселл" рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий… в виде установления расчетного периода пакета услуг – 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами", – сообщила Процишен.

АМКУ также рекомендовал крупнейшим мобильным операторам воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем.

"О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций операторы сообщат АМКУ в 30-дневный период и мы будем оценивать их выполнение. А сейчас я все же надеюсь, что в ближайшее время операторы откорректируют ситуацию в этой сфере, поскольку все трое признали, что есть неоднозначности и проблематика в этой плоскости", – добавила Процишен.

При этом уполномоченная АМКУ, что штрафные санкции к операторам по итогам решения АМКУ не применялись.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет открыл производство против ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина" и ООО "Лайфселл" в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода в ноябре 2018 года.

В ходе расследования "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" сообщили о готовности только частично отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу в виде посуточных тарифов.

Перед этим мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.

Таким образом, в целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

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