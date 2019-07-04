Переплата по налогу на прибыль сократилась до 13,6 миллиардов, – Минфин

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Такое снижение переплат стало возможным благодаря решению Министерства финансов, утвержденному в 2015 году, относительно объединения кодов бюджетной классификации по налогу на прибыль предприятий. Это позволило плательщикам сокращать переплаты по налогу на прибыль, возникшие во время выплаты дивидендов, за счет ежемесячных авансовых взносов", – пояснил Минфин.

Помимо этого, на снижение переплат повлияла норма поквартального начисления и уплаты налога на прибыль предприятий, которая заработала в 2016 году, добавили в министерстве.