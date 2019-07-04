БизнесЦензор

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04.07.19 09:10

ЕИБ может выделить 110 миллионов евро на закупку новых электричек

Европейский инвестиционный банк готов инвестировать 110 млн евро в обновление железнодорожного транспорта в Запорожской и Днепропетровской областях.

ЕИБ может выделить 110 миллионов евро на закупку новых электричек

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Данный вопрос обсуждали во время совещания в Запорожской ОГА.

Сообщают, что на пригородных пассажирских перевозках Запорожской области ежегодно обслуживается около 7,5 миллиона пассажиров. При этом средний возраст электричек составляет около 30 лет.

"Проект, который мы сегодня рассмотрим, предлагает не только обновление подвижного состава, но и также системные изменения в организации пассажирских перевозок. Пилотными регионами для проекта выбраны Запорожская и Днепропетровская область", - сказала заместитель директора Департамента инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Юлия Гуреева.

В случае, если договоренность будет достигнута, то на начальном этапе будет закуплено 8 новых электромашин. Европейцы готовы инвестировать 110 млн евро.

Как сообщалось, возможность привлечения кредита ЕИБ на сумму около 100 млн евро для обновления пригородного подвижного состава обсуждается с начала 2018 года.

и готов выделить на эти цели 100 млн евро. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3053278

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