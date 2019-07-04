БизнесЦензор

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04.07.19 09:10

ЕИБ может выделить 110 миллионов евро на обновление железнодорожного транспорта в Украине

Европейский инвестиционный банк готов инвестировать 110 млн евро в обновление железнодорожного транспорта в Запорожской и Днепропетровской областях.

еиб

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Данный вопрос обсуждали во время совещания в Запорожской ОГА.

Сообщают, что на пригородных пассажирских перевозках Запорожской области ежегодно обслуживается около 7,5 миллиона пассажиров. При этом средний возраст электричек составляет около 30 лет.

"Проект, который мы сегодня рассмотрим, предлагает не только обновление подвижного состава, но и также системные изменения в организации пассажирских перевозок. Пилотными регионами для проекта выбраны Запорожская и Днепропетровская область", - сказала заместитель директора Департамента инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Юлия Гуреева.

В случае, если договоренность будет достигнута, то на начальном этапе будет закуплено 8 новых электромашин. Европейцы готовы инвестировать 110 млн евро.

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