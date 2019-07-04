Цены на нефть опускаются после скачка накануне

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет $63,38 за баррель, что на $0,44 (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $63,82 за баррель, поднявшись на $1,42 (2,28%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,37 (0,65%) - до $56,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,09 (1,94%), до $57,34 за баррель.

Как сообщалось, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 652 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей

"Сезонные факторы могут толкать вниз запасы нефти в США, и нам стоит подождать некоторое время, чтобы оценить, действительно ли снижение запасов говорит об усилении спроса", - отмечает аналитик HI Investment & Futures Corp. Сунгхил Вил Юнь.

"Ухудшение макроэкономических статданных оказывает давление на нефтяной рынок, однако возможность снижения цен ограничена, поскольку ОПЕК обещает держать поставки под контролем", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.