Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы соцсетей

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении Facebook.

Instagram также сообщил, что все его пользователи вновь получили доступ к соцсети. Несмотря на это, в обсуждении поста в Twitter пользователи пожаловались, что работа сервиса восстановлена не полностью, в частности, не работают хэштеги.

Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) начали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18:00 3 июля.

Технические проблемы в работе сервисов наблюдались по всему миру. По состоянию на 3:50 4 июля, некоторые пользователи продолжают жаловаться на проблемы в работе соцсетей.

We’re back! The issue has been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. pic.twitter.com/yKKtHfCYMA

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown