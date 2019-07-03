Бывший владелец банка "Хрещатик" попытался легализировать на Жуковом острове через суд. ФОТО

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного админсуда от 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2004 году Киевсовет решил передать Акционерному обществу "Нелгилин" в долгосрочную аренду участок площадью 0,8 га для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений насосной станции на ул. Лесничей, 58 (Жуков остров) в Голосеевском районе Киева. 16 августа 2005 года стороны заключили договор аренды на 15 лет.

В 2015 году АО "Нелгилин" продало компании "ИК Бетайлигунгсфервальтунгс АГ" два объекта недвижимости: комплекс отдыха, реабилитации и спорта площадью 2576,7 кв. м (Киев, ул. Лесничая, 58А) и нежилое здание площадью 375,9 кв. м (Киев, ул. Лесничая, 58К).

В конце 2017 года компания "ИК Бетайлигунгсфервальтунгс АГ" обратилась в ГУ Госгеокадастра в Киеве с заявлением внести изменения в госкадастр, а именно: присвоить участку 0,8 га код целевого назначения "для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения" вместо существующего кода "водохозяйственных предприятий". Однако в Госгеокадастре компании отказали.

Тогда компания обратилась в суд. В марте Окружной админсуд Киева, а в июне и Шестой апелляционный админсуд в удовлетворении иска "ИК Бетайлигунгсфервальтунгс АГ" отказали.

Суды указали, что нынешнее целевое назначение участка соответствует тому, для чего участок передавался в аренду в 2004 году – земли водного фонда для обслуживания насосной станции.

Кроме того, "земли водного фонда" и "земли рекреационного назначения" – это отдельные категории земель. А соответствующее изменение целевого назначения требует разработки проекта землеустройства, согласованного и утвержденного в порядке, предусмотренном Земельным кодексом.

Как отмечает издание, в 2017 году в Киевсовете был зарегистрирован проект решения о расторжении договора аренды с АО "Нелгилин", однако он до сих пор не рассмотрен, а находится на рассмотрении постоянных комиссий совета. Основанием для расторжения аренды названо нецелевое использование участка.

Напомним, по ул. Лесничей, 58 (Жуков остров) насосной станции уже давно не существует – на ее месте построен особняк с вспомогательным помещением. В 2009 году распоряжением КГГА название "сооружения насосной станции" изменили на "комплекс отдыха, реабилитации и спорта", что в 2016 году суд признал противоправным.

Представительство эстонской компании AS Nelgilin связывали с экс-нардепом от Партии регионов, застройщиком Василием Хмельницким.

Бенефициарным владельцем австрийской компании "ИК Бетайлигунгсфервальтунгс АГ" (IK Beteiligungsverwaltungs AG) является бизнес-партнер Хмельницкого – Андрей Иванов.

Рядом 3,2 га на ул. Лесничей, 58 (лит. "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "С") находятся в аренде ООО "Дельта-Строй-Технология", конечным бенефициаром которого является Василий Хмельницкий, для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

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Как сообщалось, Андрей Иванов был крупнейшим акционером обанкротившегося банка "Хрещатик". Хмельницкий и Иванов ранее были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ).

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".

За время управления Фондом гарантирования вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляла 959 млн грн.

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