"Нафтогаз" впервые начнет продавать газ на электронных биржевых торгах

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

Предложенные к продаже объемы разбиты на 10 равных лотов, срок поставки – с 6 по 31 июля 2019 года.

"Комплаенс-проверку сейчас уже прошли 23 потенциальных контрагента, среди которых как украинские, так и международные компании – все они допущены к торгам 4 июля", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ на июль, отпускаемый промышленным потребителям, на 12,7-13,5%, в зависимости от условий оплаты – до 5 017 - 5 606 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Напомним, 5 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений: средняя стоимость импортного ресурса по данным Минэкономразвития, средневзвешенная цена на "Украинской энергетической бирже", средняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям либо цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

После этого "Нафтогаз" снизил на 7,3% цену газа в июне для населения и других потребителей по ПСО.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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