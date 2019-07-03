airBaltic прекратит авиарейсы из Львова в Ригу на зиму

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"В настоящий момент airBaltic не планирует расширять сезон выполнения полетов рейсов в Одессу и Львов. Авиакомпания все еще анализирует результаты работы на маршрутах в летний сезон 2019 года и примет решение по работе в зимнее расписание позже, с открытием продаж билетов после принятия решения", - заявили в пресс-службе airBaltic.

Сейчас между Львовом и Ригой airBaltic выполняет четыре рейса в неделю на 76-местных региональных турбовинтовых самолетах Bombardier Q400. Таким образом, провозные емкости авиаперевозчика на маршруте составляют 608 кресел в неделю в обоих направлениях

По данным авиакомпании, в течение первых пяти месяцев 2019 года она перевезла на трех украинских маршрутах (Киев-Рига, Одесса-Рига и Львов-Рига) более 65 тыс. пассажиров, что на 38% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие провозные емкости представлены на линии Киев-Рига. Этот маршрут airBaltic обслуживает на круглогодичной основе. С началом летней навигации полетов 2019 года авиакомпания начала использовать на линии более вместительные самолеты Boeing 737 вместо Bombardier Q400.

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