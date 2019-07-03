Страховые компании увеличили сбор платежей по полисам ОСАГО на 12%

Об этом свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Количество договоров ОСАГО в январе-мае возросло на 3,5% – до 3,36 млн.

При этом общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за пять месяцев текущего года возрос на 13% – до 1,02 млрд грн. В том числе 181,64 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 36,8% больше, чем за январь-май-2018 года.

МТСБУ также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении на 9,3% – до 57,32 тыс., из них с использованием "европротокола" – 20,5тыс. (рост на 38,6%).

Как сообщалось, по данным МТСБУ, страховые компании в 2018 году увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 20,01% по сравнению с 2017 годом – до 4,49 млрд грн. За год было заключено 7,72 млн договоров ОСАГО, что на 4,21% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 15,16% и составила 581,06 грн.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 51 страховая компания.

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