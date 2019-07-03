Минагрополитики распределило 600 миллионов дотаций на содержание коров и телят

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

По данным министерства, такой поддержкой воспользуются 885 субъектов хозяйствования за содержание ими 306,6 тыс. коров.

По этой программ 120,1 млн грн уже направлены на счета сельхозпроизводителям, остальные средства – 155,8 млн грн – будут перечислены получателям дотации в ближайшее время.

Кроме того, по состоянию на 1 мая начислено 323,6 млн грн специальной бюджетной дотации физическим лицам за выращивание молодняка крупного рогатого скота. Средства уже направлены на счета структурных подразделений ОГА для выплаты населению.

По данным Минагрополитики, такая поддержка будет оказана 130,7 тыс. физических лиц за выращивание 214,9 тыс. голов крупного рогатого скота. В частности, 213,9 тыс. телят рождены в хозяйствах населения и 985 телят - закуплены.

Напомним, что в 2019 году увеличен размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову (дважды в год).

Для физлиц предусмотрена дотация за содержание зарегистрированного молодняка крупного рогатого скота до тринадцятимесячного возраста.

По каждой из этих программ в госбюджете предусмотрено по 700 млн грн дотаций.

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