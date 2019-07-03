Кривой Рог закупит 10 новых автобусов без тендера

Соответствующее решение приняли депутаты Криворожского горсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кривой Рог LIFE.

Как сообщается, городской транспортный отдел выступил с предложением - перенаправить ранее выделенные в рамках городской программы развития коммунального пассажирского транспорта на 2016-2019 годы средства.

Речь о 25,34 млн грн, которые перенаправят КП "Городской троллейбус" для приобретения закупки 10 пассажирских автобусов повышенной комфортности.

Автобусы белорусского производства и будут закуплены на условиях лизинга.

Как отмечает Пассажирский транспорт, украинское законодательство о публичных закупках дает возможность закупать за бюджетные средства технику на условиях лизинга без проведения тендерной процедуры в системе публичных закупок ProZorro, хотя в Европе в таком случае также необходим либо тендер, либо конкурс.

Именно схему финансового лизинга будет использовать Кривой Рог при закупке новых низкопольных коммунальных автобусов.

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