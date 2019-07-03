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03.07.19 17:56

Кривой Рог закупит 10 новых автобусов без тендера

Коммунальный автобусный парк Кривого Рога пополнится 10 новыми пассажирскими автобусами повышенной комфортности.

Кривой Рог закупит 10 новых автобусов без тендера

Соответствующее решение приняли депутаты Криворожского горсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кривой Рог LIFE.

Как сообщается, городской транспортный отдел выступил с предложением - перенаправить ранее выделенные в рамках городской программы развития коммунального пассажирского транспорта на 2016-2019 годы средства.

Речь о 25,34 млн грн, которые перенаправят КП "Городской троллейбус" для приобретения закупки 10 пассажирских автобусов повышенной комфортности.

Автобусы белорусского производства и будут закуплены на условиях лизинга.

Как отмечает Пассажирский транспорт, украинское законодательство о публичных закупках дает возможность закупать за бюджетные средства технику на условиях лизинга без проведения тендерной процедуры в системе публичных закупок ProZorro, хотя в Европе в таком случае также необходим либо тендер, либо конкурс.

Именно схему финансового лизинга будет использовать Кривой Рог при закупке новых низкопольных коммунальных автобусов.

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