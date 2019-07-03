Суд запретил заменять сельские отделения "Укрпошты" мобильными офисами

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Окружной админсуд г. Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпошты", а также уволить начальников отделений (с зарплатой, – ред.) по 8 000 и набрать обратно по 1 000 гривен. Иск был подан от члена ВО "Батькивщина" Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у "Укрпошты" в Киеве", – написал Смелянский.

Согласно опубликованному главой компании решению суда, признан противоправным и отменен приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении стратегического плана развития ПАО "Укрпошта" на период до 2021 года в части утверждения внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 жителей.

Кроме того, суд обязал Мининфраструктуры возобновить работу стационарных отделений "Укрпошты", которые были заменены мобильными отделениями.

Как сообщалось, в мае Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.

По словам главы компании, в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

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