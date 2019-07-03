Евросоюз призвал Украину усилить борьбу с пиратством и подделками

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине, передает БизнесЦензор.

Украине необходимо активизировать усилия для приведения своих законов в соответствие с нормами ЕС и создание необходимых институтов для управления сферой интеллектуальной собственности, а также предпринимать больше мер для борьбы с подделками и пиратством, заявили в ЕС.

Украина обязалась привести свое законодательство в сфере интеллектуальной собственности в соответствие с нормами ЕС и практик правоприменения.

Согласно Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является частью Соглашения об ассоциации и действует с 1 января 2016 года, предусмотрено осуществление реформ в сфере авторского права, товарных знаков, промышленных образцов, топографий полупроводников, патентов, сортов растений и обеспечения соблюдения законодательства, в частности, во время пересечения границы.

Это позволит Украине полностью интегрироваться в мировую торговую систему, в дальнейшем привлекать иностранные инвестиции и предотвратить значительные потери со стороны правообладателей.

Внедрение этих реформ есть на повестке дня ежегодного межгосударственного Диалога между Украиной и ЕС относительно прав интеллектуальной собственности. Последняя 17 встреча Диалога состоялась 26 июня 2019 года в Киеве.

Во время Диалога украинская сторона - Министерство экономического развития и торговли - презентовала основные составляющие проекта пятилетней стратегии развития сферы интеллектуальной собственности и отчиталась о состоянии работы над рядом законопроектов с целью приведения украинского законодательства в соответствие с Соглашением об ассоциации. Минэкономразвития также готовит проект закона для устранения некоторых недостатков в недавно принятом законе о коллективном управлении правами.

Техническая работа почти выполнена, и Минэкономразвития обещает подать эти новые законопроекты в Верховную Раду после выборов. Украина рассматривает формирование специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности как приоритет и планирует завершить отбор его судей до конца 2019 года. Одновременно продолжается создание нового офиса интеллектуальной собственности, которое планируется завершить в 2020 году.

Европейская сторона предложила предоставлять Украине техническую поддержку в этих направлениях.

Представители ЕС подчеркнули, что нарушение прав интеллектуальной собственности наносит большие потери для украинской экономики, поскольку приводит к уменьшению инвестиций и поступлений в государственный бюджет, а также не позволяет создавать рабочие места в творческих и инновационных отраслях. К тому же такие нарушения представляют значительный риск для граждан, которые часто просто не знают, безопасны ли товары, которые они покупают. Кроме того, связь между подделками и организованной преступностью представляет большую угрозу для общества.

В ЕС контрафактная и пиратская продукция составляет около 7% импорта, или 121 млрд евро в год.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram