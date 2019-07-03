Кличко заметил риск срыва сроков завершения ремонта Шулявского моста

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", – отметил Кличко.

По словам мэра, затягивание этого процесса также может привести к увеличению сметы работ по строительству объекта.

"Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода", – добавил Кличко.

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Как сообщалось, победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода на сумму 600 млн грн стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

К аукциону были допущены две фирмы – ООО "Спецстрой-плюс" и ООО "Североукраинский строительный альянс".

ООО "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу – внештатному помощнику нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

ООО "Спецстрой-Плюс" подало документы с признаками подделки. В частности, эта компания подала отзыв о выполнении аналогичного договора от якобы Государственного строительного комбината управления делами аппарата Верховной Рады, но на бланке были ошибки – в названии государственной структуры было написано слово "Уркаины", подпись очевидно отличался от подписи этого лица ином документе. Позже стройкомбинат Рады заявил, что не давал такой справки.

В июне 2018 года Админколлегия Антимонопольного комитета (АМКУ) решила оштрафовать ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" за совершение антиконкурентных согласованных действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста на 112 млн гривен (по 56 млн на каждую из компаний).

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