БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.07.19 16:50

Количество зарегистрированных б/у авто в июне сократилось до минимума с начала года

В июне 2019 года украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что является самым низким показателем с начала года. В то же время такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза.

Количество зарегистрированных б/у авто в июне сократилось до минимума с начала года

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы авто с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на автомобили возрастом до 5 лет.

Самой популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом остается Volkswagen. За месяц б/у автомобилями этой марки обзавелись 2 960 украинцев.

Второй по популярности стала Skoda, 1 742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Renault с результатом 1 588 авто.

Автомобили марки Ford выбрали 1393 человек – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel – 1321 штука.

Всего с начала года украинскую регистрацию получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года топ-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом:

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100