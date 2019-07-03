Рожкова сообщила подробности решения Барышевского суда о своем отстранении с должности замглавы НБУ

Как передает БизнесЦензор, об этом Рожкова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием "Екатерина Рожкова – образец государственного управленца"… 6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку "остановил дефолт в Украине и обвал гривни", – сообщила замглавы НБУ.

"Как оказалось, этот текст не остался незамеченным крайней мере одним человеком. Он до глубины души возмутил другого жителя Барышевки – Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ. Вот так, я стала объектом ожесточенного судебного противостояния между двумя жителями Барышевки", – уточнила Рожкова.

По словам замглавы Нацбанка, оба остальных участника процесса знакомы. В частности, Барташ был основателем компании "Нибиру Х", в которой Лукьяненко до сих пор работает в должности директора.

Рожкова добавила, что Барышевский районный суд назначил рассмотрение иска по существу на 22 июля.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 14 июня оспорил установленные определением Барышевского районного суда меры обеспечения иска путем установления запрета Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

При этом Национальный банк считает, что никаких запретов должностному лицу Национального банка - первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой постановлением Барышевского суда не установлено.

Ранее в Национальный банк Украины поступило письмо от физического лица о том, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете замглавы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Кроме того, недавно в Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Рожковой выполнять полномочия заместителя председателя НБУ.

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