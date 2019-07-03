Макарова пообещала представить кейсы по уклонению от уплаты налогов крупным бизнесом

Об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила на третьей конференции по реформам в Украине в Торонто, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Международные партнеры работают вместе с нами над первыми 12 кейсами (по ТЦО, – ред.), которые вскоре будут представлены публике", – сказала глава Минфина.

Маркарова отметила, что по итогам этих кейсов будут понятны, какого масштаба могут быть нарушения в сфере трансфертного ценообразования.

По словам министра, это ответ также ответ на то, как может налоговые нормы применяться к большим компаниям, связанным с олигархами.

Как сообщалось, в январе Министерство финансов создало в Государственной фискальной службе (ГФС) и Офисе крупнейших налогоплательщиков новое структурное подразделение – департаменты трансфертного ценообразования (ТЦО) и международного налогообложения, сообщило министерство на сайте в четверг.

По данным ГФС, крупнейшие налогоплательщики в отчетности за 2017 год отразили 88,2% общей суммы всех контролируемых операций по Украине, а их общий задекларированный объем превысили 1,5 трлн грн.

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