Поступления от малой приватизации с начала года составили 265 миллионов, – ГФС

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект, из которых 197 продано. По 104 объектам ожидается проведение аукционов, общая стартовая цена которых – 76 млн грн", – написал Трубаров.

По его словам, фактические поступление от малой приватизации с начала 2019 года составили 265 млн грн.

Более 40 электронных площадок продают лоты малой приватизации в системе "ProZorro.Продажи".

2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году. В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения. К группе малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.

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