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03.07.19 15:30

Статус уполномоченного экспортера получили 239 предприятий, – ГФС

Для упрощения и ускорения таможенного оформления товаров, экспортируемых из Украины в страны ЕС в Украине введена европейская модель "уполномоченного" экспортера, который имеет возможность без оформления сертификата EUR.1 самостоятельно декларировать преференциальное происхождение товаров на коммерческих документах. В Украине уже 239 предприятий, которые экспортируют товары в страны ЕС, получили статус уполномоченного экспортера.

экспорт

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Приказом Министерства финансов Украины от 25 апреля 2019 года №176, который вступил в силу с 21 июня, усовершенствован порядок предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного (одобренного) экспортера.

К уполномоченному экспортеру, кроме предприятия-экспортера, юридического лица, возможно отнесение физического лица-предпринимателя;

Для получения статуса уполномоченного (одобренного) экспортера предусматривается выполнение следующих критериев: 

Для подтверждения украинского происхождения товаров предусмотрено представление деклараций поставщика (производителя) товаров, форма которых определена приказом Минфина №950 "Об утверждении Порядка заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке (происхождения) товара EUR.1".

Указанные формы деклараций поставщика (производителя) товаров идентичны формам деклараций, приведенными в приложениях 22-15, 22-16, 22-17, 22-18 к Регламенту Комиссии (ЕС) от 24 ноября 2015 года №2447/2015 (декларации применяются в Европейском союзе для подтверждения преференциального происхождения товаров и выдачи таможенными органами сертификатов).

Кроме того, продлен с 30 до 90 календарных дней со дня получения заявления срок предоставления таможней предприятию-экспортеру статуса уполномоченного экспортера.

Уточнено, что дополнение информационного листа новой товарной позиции УКТ ВЭД осуществляется таможней по заявлению уполномоченного экспортера.

Уполномоченный экспортер по сравнению с другими экспортерами имеет следующие преимущества:

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