Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, WOG на 50 коп. снизил цены дизтоплива – до 29,99 грн/л.

ОККО, наоборот, снизила цены бензинов на 50 копеек: А-92 опустился до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, А-95+ – до 31,99 грн/л.

Такие сети, как "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, UPG и "Параллель" опустили цены на все виды топлива в пределах 30-70 копеек за литр.

В итоге средняя по стране цена дизтоплива снизилась до 29,38 грн/л, бензина марки А-92 – до 28,91 грн/л, а А-95 – до 29,92 грн/л.

Как сообщалось, накануне ОККО уменьшила цену дизельного топлива сразу на 1 грн/л, а бензинов на 50 коп./л. В тот же день все виды бензинов в сети WOG подешевели на 1 грн/л, а дизтоплива – на 50 коп./л.

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