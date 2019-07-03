Насалик сменил руководителей пяти угольных госпредприятий (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующие приказы обнародованы на сайте Минэнергоугля.

Госпредприятие ОК "Укруглереструктуризация" вместо Валентина Киеселева возглавил Виктор Ярмаков. Человек с такими же ФИО известен как глава Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса Академии последипломного образования и управления Минэкологии и помощник народного депутата от БПП Александра Домбровского.

Главой комиссии по реорганизации ГП "Первомайскуголь" вместо Олега Водопьянова назначен Анатолий Жиленко, ранее занимавший должность директора "Шахты им. Г. Капустина" госкомпании "Лисичанскуголь".

ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская" вместо Григория Бары возглавил Анатолий Шульга, который известен как директор государственного ПАО "Донбасмшахтобуд".

Главой комиссии по реорганизации ГП "Волыньуголь" вместо Андрей Пилипюка стал Владимир Юркив. Человек с такими же ФИО ранее возглавлял территориальное управление Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности во Львовской области.

Кроме того, главой комисии по реорганизации ГП "Мирноградуголь" вместо Юрия Корнеева назначен Александр Зорин.

На всех новых руководителей также возложены обязанности по выполнению плана мероприятий по реорганизации госпредприятий путем присоединения к государственному предприятию "Национальная угольная компания".

В свою очередь еще одним приказом руководителю ГП "Национальная угольная компания" (НВК) после завершения мероприятий по реорганизации государственных угледобывающих предприятий поручено предоставить перечень и график передачи угледобывающих объектов на приватизацию, провести их предприватизационную подготовку и подготовить документы для передачи их Фонду госимущества.

При этом еще одним приказом от 1 июля отменен изданный 21 июня приказ, согласно которому главой комиссии по реорганизации госпредприятия "Шахта им. Сургая" вместо Сергея Сивцова назначен Алексей Райчев, который до этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП "УК "Краснолиманская".

Как сообщалось, в июне стало известно, что министр энергетики Игорь Насалик заменил Сергея Сивцова на Алексея Райчева на должности комиссии реорганизации госпредприятия "Шахта имени Сургая" через несколько часов после того, как Сивцов заключил соглашение на поставку угля государственной шахты непосредственному потребителю. Сейчас июньский приказ Насалика отменен и вместо него издан новый.

По данным представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, до этого шахта им. Сургая поставляла уголь частной фирме-посреднику и имела долги по зарплатам перед шахтерами.

Райчев до 2018 года возглавлял ГП "УК "Краснолиманская", в пластах которого добывает уголь ООО "Краснолиманская" Виталия Кропачева. Кропачева в последние годы называли "смотрящим" по угольной отраслью от группы Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко).

Райчев также в 2018 году возглавлял новосозданное ГП "Национальная угольная компания", директорм которого с 1 июля значится адвокат Дмитрий Митрюшин, который ранее занимался в компнии правовым обеспечением.

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