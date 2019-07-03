БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.07.19 14:45

Поступления в ликвидируемые банки в мае составили 362 миллиона

За май 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 362,6 млн грн, из них 276,8 млн грн – от продажи активов этих банков.

Поступления в ликвидируемые банки в мае составили 362 миллиона

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля 2019 года лидировали, в частности:

В общей сумме поступлений по итогам мая 2019 года 74,8 млн грн – средства от погашения кредитов; 11,0 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

В целом за январь-май 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 3 660,0 млн грн, в том числе от реализации активов – 3 208,4 млн грн, погашения кредитов – 380,5 млн грн, погашения ценных бумаг – 15,2 млн грн, аренды имущества – 56,0 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100