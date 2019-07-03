Поступления в ликвидируемые банки в мае составили 362 миллиона

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля 2019 года лидировали, в частности:

"Дельта Банк" – 91,6 млн грн;

"Еврогазбанк" – 38,8 млн грн;

банк "Надра" – 36,2 млн грн;

"Родовид Банк" – 32,9 млн грн;

банк "Новый" – 21,7 млн грн;

"Старокиевский Банк" – 12,7 млн грн.

В общей сумме поступлений по итогам мая 2019 года 74,8 млн грн – средства от погашения кредитов; 11,0 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

В целом за январь-май 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 3 660,0 млн грн, в том числе от реализации активов – 3 208,4 млн грн, погашения кредитов – 380,5 млн грн, погашения ценных бумаг – 15,2 млн грн, аренды имущества – 56,0 млн грн.

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