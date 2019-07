Нацкомиссия оспорила решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго" по иску завода Коломойского (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

Своим решением ранее суд удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского.

НКРЭКУ указывает, что категорически не согласна с решением суда.

"Решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности закона Украины "О рынке электрической энергии" и учитывает ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии", – сообщает НКРЭКУ.

Также НКРЭКУ указывает, что на время решения указанного спора временно могут возникнуть неплатежи оператором системы передачи (ГП НЭК "Укрэнерго") за электрическую энергию для закупки технологического расхода в электросетях; неплатежи за электроэнергию производителям из альтернативных источников энергии.

В свою очередь НЭК "Укрэнерго" также подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева по обеспечению иска "Никопольского завода ферросплавов" к НКРЭКУ по приостановке действия постановлений, которыми на второе полугодие 2019 года были установлены тарифы для оператора системы передачи электроэнергии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Укрэнерго" также направило ходатайство в суд с просьбой отменить приостановку действия постановлений №954 и №955 НКРЭКУ, которыми для НЭК были установлены тарифы на передачу э/э (в размере 34,74 коп/кВт-ч) и услуги по диспетчерскому управлению (0,89 коп/кВт-ч).

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии, Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство НЗФ по обеспечению иска к регулятору, приостановив постановления регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" заявило, что решение суда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В свою очередь представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус отверг такую возможность, выразив мнение, что заявление НЭК является политическим.

В свою очередь в НКРЭКУ пояснили: из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.