БизнесЦензор

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03.07.19 17:31

Нацкомиссия оспорила решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго" по иску завода Коломойского (обновлено)

Нацкомиссия регулирования тарифов подала апелляцию на решение Окружного административного суда Киева о приостановке действия постановлений об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для НЭК "Укрэнерго".

Нацкомиссия оспорила решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго" по иску завода Коломойского (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

Своим решением ранее суд удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского.

НКРЭКУ указывает, что категорически не согласна с решением суда.

"Решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности закона Украины "О рынке электрической энергии" и учитывает ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии", – сообщает НКРЭКУ.

Также НКРЭКУ указывает, что на время решения указанного спора временно могут возникнуть неплатежи оператором системы передачи (ГП НЭК "Укрэнерго") за электрическую энергию для закупки технологического расхода в электросетях; неплатежи за электроэнергию производителям из альтернативных источников энергии.

В свою очередь НЭК "Укрэнерго" также подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева по обеспечению иска "Никопольского завода ферросплавов" к НКРЭКУ по приостановке действия постановлений, которыми на второе полугодие 2019 года были установлены тарифы для оператора системы передачи электроэнергии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Укрэнерго" также направило ходатайство в суд с просьбой отменить приостановку действия постановлений №954 и №955 НКРЭКУ, которыми для НЭК были установлены тарифы на передачу э/э (в размере 34,74 коп/кВт-ч) и услуги по диспетчерскому управлению (0,89 коп/кВт-ч).

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии, Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство НЗФ по обеспечению иска к регулятору, приостановив постановления регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" заявило, что решение суда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В свою очередь представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус отверг такую возможность, выразив мнение, что заявление НЭК является политическим.

В свою очередь в НКРЭКУ пояснили: из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.

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