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03.07.19 13:58

Зеленский пообещал возобновить приватизацию крупных предприятий до конца года

Команда Владимира Зеленского ожидает возобновление процесса приватизации крупных государственных предприятий уже до конца года.

Зеленский пообещал возобновить приватизацию крупных предприятий до конца года

Об этом президент заявил во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в ходе визита в Канаду, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Зеленский сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", – заявил глава государства.

Президент добавил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь по вложению средств в инфраструктуру Донбасса", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном в ходе которой пригласил миссию Фонда посетить Киев для обсуждения новой программы сотрудничества.

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