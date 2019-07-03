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03.07.19 13:32

Зеленский анонсировал подписание договора об упрощении визового режима с Канадой

В ближайшие месяцы Украина и Канада планируют подписать Соглашение о молодежных обменах, которое позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре совершать взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

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Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

"Мы смотрим на это как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей из IT и других отраслей.

"А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", – подчеркнул Зеленский.

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