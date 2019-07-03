"Приватбанк" одержал победу в Верховном Суде в споре с имущественными поручителями

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"2 июля Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию ПриватБанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЧАО "Эрлан", который пытался разорвать ипотечный договор в связи с национализацией банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн", - говорится в сообщении.

"ПриватБанк" убедил членов Большой Палаты в необоснованности заявленного иска и одержал важную победу в деле.

Как сообщили в банке, это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой.

Судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола") пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме того, другой имущественный поручитель "ПриватБанка" ООО "Укринтеринвест" в деле № 910/15498/17, которое рассматривалась 2 июля Большой Палатой Верховного Суда, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года.