Morgan Stanley снизил прогноз мировых цен на нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.

"После недавнего продления, соглашение ОПЕК+ вступит в четвертый год - необычайно длительный период сокращения добычи. Это предотвращает дальнейшее перепроизводство, но за счет значительной доли рынка для ОПЕК. Если история может служить ориентиром, это приводит скорее к снижению цен на нефть, чем к росту", - отмечают эксперты MS.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня подорожали на $0,48 (на 0,77%) - до $62,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,43 (на 0,76%) - до $56,68 за баррель.